La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sanitaria tras detectar la posible contaminación con Salmonella en un lote de premios para mascotas distribuidos por la empresa Best Buy Bones, Inc., con sede en Michigan.

Según el informe oficial, la compañía inició el retiro voluntario de cuatro lotes del producto Nature’s Own Pet Chews Bully Bites, empaquetado en bolsas de 16 onzas (aproximadamente 450 gramos) con fecha de caducidad de septiembre de 2027.

De acuerdo con la FDA, enviaron cerca de 34 bolsas del producto desde el estado de Minnesota hacia tiendas minoristas en Wisconsin después del 23 de septiembre.

El artículo retirado se identifica con el código UPC n.° 739598900750, y corresponde a los lotes 19379, 19380, 19381 y 19382. Cada bolsa, de color transparente y cierre resellable, mide unos 28 centímetros de alto, 24 de ancho y 8,9 de profundidad, con la fecha de vencimiento visible en la base del empaque.

El retiro fue ordenado luego de que muestras recolectadas el 11 de septiembre de 2025 resultaran positivas para Salmonella, tras ser analizadas por la FDA. Ante el hallazgo, la empresa detuvo la producción y distribución del producto mientras investiga el origen de la contaminación.

“La compañía ha cesado temporalmente sus operaciones y continúa cooperando con las autoridades”, indicó la agencia estadounidense en el comunicado.

La FDA instó a quienes adquirieron el producto a no venderlo ni donarlo, y a devolverlo al punto de compra o destruirlo para evitar que sea ingerido por niños, mascotas o fauna silvestre.

Además, se recomienda lavar y desinfectar los recipientes, tazones o utensilios que hayan tenido contacto con los premios retirados, y lavarse las manos cuidadosamente después de manipularlos.

¿Qué es la Salmonella?

La Salmonella representa un riesgo tanto para los animales como para las personas que manipulan productos contaminados.

En humanos, puede causar náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y calambres abdominales. En casos más severos, puede derivar en endocarditis, artritis o infecciones del tracto urinario.

En las mascotas, los síntomas incluyen letargo, fiebre, vómitos, diarrea o pérdida del apetito. Los animales infectados pueden, incluso sin mostrar signos clínicos, transmitir la bacteria a otros animales o a las personas de su entorno.