Fromm Family Foods retiró del mercado un lote de su comida para perros Bonnihill BeefiBowls Beef Recipe el pasado 3 de diciembre de 2025, luego de identificar posible contaminación con fragmentos de plástico en presentaciones distribuidas en Estados Unidos y Canadá.

La medida se tomó de manera voluntaria, pero en coordinación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

¿Cuál es el lote afectado?

La empresa informó que el retiro aplica únicamente a las presentaciones congeladas de 16 oz (473 g) con fecha de consumo preferente 25/12/2026. En total, fueron retiradas 300 cajas después de recibir quejas por la presencia de material plástico ajeno al alimento.

Detalles del producto afectado:

Nombre: Bonnihill BeefiBowls Beef Recipe

Peso neto: 16 oz

Código UPC: 072705135004

Lote: B01

Fecha de consumo preferente: 25/12/2026

La compañía indicó que ningún otro producto Fromm se encuentra comprometido en este incidente.

El alimento para perros retirado fue distribuido en tiendas de mascotas locales de Illinois, Wisconsin, Texas, Arkansas, Mississippi, Oklahoma, Luisiana, California, Nevada, Arizona, Colorado, Oregón, Washington y Alaska.

También llegó a puntos de venta en Ontario (Canadá).

Riesgos para las mascotas

Aunque Fromm Family Foods aseguró que no se han reportado enfermedades ni lesiones, la ingesta de fragmentos de plástico puede causar:

vómitos

pérdida de apetito

letargo

malestar estomacal

En situaciones más graves, podría provocar obstrucciones intestinales, una condición que requiere atención veterinaria inmediata.

Los dueños cuyos perros hayan consumido este alimento y presenten los síntomas mencionados deben contactar a su veterinario de inmediato.

Medidas adoptadas por la compañía

La empresa explicó que el error que causó la contaminación fue identificado y que se implementaron nuevos controles internos dentro del proceso de seguridad alimentaria, con el fin de evitar que se repitan incidentes similares.

El retiro es voluntario, pero se realiza bajo la supervisión de la FDA.

¿Qué hacer si compró Bonnihill BeefiBowls Beef Recipe?

Fromm recomienda a los consumidores dejar de usar el producto y devolverlo al punto de venta para recibir un reembolso.

La compañía habilitó dos canales de atención: