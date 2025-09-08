Hay consternación en Ciudad de México por el hallazgo de una bebé recién nacida en estado crítico entre las llantas de un vehículo tras haber sido abandonada por su madre en plena vía pública, en la localidad Gustavo A. Madero de la capital del país.

El hallazgo se registró en la intersección de la calle Euzkaro y la calzada de Los Misterios, en la colonia Industrial. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el hecho fue reportado cuando un ciclista que transitaba por la zona escuchó el llanto de un bebé y decidió dar aviso a las autoridades.

Los uniformados encontraron dentro de una chaqueta a la bebé, llena de sangre. La menor estaba con vida pero en estado crítico. Los paramédicos la atendieron de forma inmediata.

Ya en un centro médico, los especialistas confirmaron que la bebé correspondía a un parto de pretérmino extremo, ya que contaba con solo 25 semanas de gestación. Tenía dificultad para respirar, riesgo de sepsis y un estado considerado grave, aunque estable.

Mientras la bebé se recupera en el centro de salud, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el hecho, así como poder identificar a los padres.

Según el periodista Carlos Jiménez, una de las versiones preliminares habla de que la madre descendió de un vehículo en plena calle, dio a luz en cuestión de minutos y luego arrojó a la menor de edad debajo del mismo automóvil.

Incluso se conoció que una de las llantas del carro alcanzó a arrastrar a la bebé. Esta versión señala que la mujer huyó en el mismo vehículo.

Esta versión se basa en un video en el cual se nota a la mujer descender del vehículo, dar a luz y luego irse. Una imagen que ha causado indignación y asombro en las redes sociales.