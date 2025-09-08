El pasado viernes 5 de septiembre el Ministerio de Salud de Chile emitió una alerta sanitaria por una sustancia tóxica en un lote de harina de maíz blanco precocida de la marca P.A.N.

“La muestra del producto fue tomada en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Micotoxina en Alimentos en la región de Tarapacá, y de acuerdo con los resultados de análisis del laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria se detectó la presencia de fumonisina por sobre los límites reglamentarios nacionales”, informó el Ministerio.

P.A.N Imagen de referencia del producto.

Ante este hallazgo que pone en riesgo la salud pública, la autoridad sanitaria ordenó el retiro del mercado del lote contaminado (22610790).

Asimismo, indicó que inció “las gestiones pertinentes para mitigar los riesgos asociados, tales como inicio de sumario sanitario, aumento de vigilancia sanitaria en los productos en trámite de importación, entre otras”.

Sobre la sustancia encontrada en el lote de harina P.A.N., el Ministerio de Salud chileno explicó que “las fumonisinas son micotoxinas que contaminan al maíz y son producidas por hongos, y se han asociado principalmente con el maíz destinado al consumo humano y animal en todo el mundo”.

En ese sentido, advirtió que “el consumo crónico de estas sustancias está asociado con cáncer de esófago en los seres humanos, así como a toxicidad hepática y renal en animales”.

Hizo entonces un llamado a la población para que consuma el lote contaminado del producto en caso de que ya lo tengan en sus hogares.