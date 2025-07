Los países de la Unión Europea cerraron filas este lunes con Bruselas ante la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles del 30 % a los productos europeos a partir del 1 de agosto y respaldaron la estrategia de mantener las negociaciones hasta entonces, si bien algunos países urgieron también a “mostrar músculo” ante la administración de Donald Trump.

A su llegada al Consejo de ministros de Comercio que se celebra este lunes en Bruselas, los ministros del ramo de diferentes países de la Unión Europea respaldaron la opción de que Bruselas siga negociando en las dos semanas que quedan hasta que entren en vigor los aranceles anunciados el sábado y al mismo tiempo poner a punto los instrumentos de los que dispone la UE para responder.

“No queremos ningún tipo de guerra comercial con Estados Unidos. Sería devastador no sólo para los estadounidenses sino también para Europa. No queremos escalar las cosas. Al mismo tiempo, también tenemos que enseñar algo de músculo. No debemos descartar ninguna posibilidad. Tenemos que preparar las represalias y estar abiertos a usar cualquier herramienta”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, cuyo país acaba de estrenar la presidencia de turno del Consejo de la UE.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, hablará con sus homólogos estadounidenses hoy para seguir negociando un acuerdo que evite el plan arancelario “prohibitivo” del 30 %.

Sefcovic no ocultó la “decepción” que le produjo la carta que el presidente estadounidense, Donald Trump, envió con fecha del 11 de julio a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que publicó al día siguiente en su red social con su decisión de aplicar aranceles del 30% a los productos de la UE a partir del 1 de agosto, “especialmente considerando el estado avanzado de nuestras negociaciones”.

“Aprovecharemos esta oportunidad porque estoy 100 % seguro de que una solución negociada es mucho mejor que la tensión que podríamos tener después del 1 de agosto”, insistió Sefcovic, tras reconocer que la misiva de Trump ha introducido una “dinámica totalmente diferente” y una “sensación de urgencia”.

Para el ministro lituano de Exteriores, Kęstutis Budrys, los ministros se toman la carta de Trump como “un impulso a continuar con las negociaciones”, que emprende la Comisión Europea en nombre de los Veintisiete.

“Quedan dos semanas, así que tenemos que intensificar (las conversaciones) e ir a por un buen acuerdo”, incidió el lituano, que subrayó que, en cualquier caso, la Unión Europea tiene herramientas más allá de las represalias arancelarias y que esto es algo conocido por la contraparte estadounidense.

En esa “caja de herramientas” de Bruselas están los aranceles a productos estadounidenses para reequilibrar la situación una vez se impongan las tarifas contra los bienes europeos, un paquete que los ministros debatirán este lunes, pero también un instrumento diseñado para contrarrestar la coerción económica de terceros países y que socios como Francia quieren poner sobre la mesa para esta situación.

“Esta presión deseada por el presidente estadounidense en los últimos días y las últimas semanas tensa hoy la capacidad de negociación, pero debe llevarnos también a demostrar que Europa es una potencia sabiendo demostrar su capacidad de respuesta”, demandó el ministro francés de Comercio, Laurent Saint-Martin.

París insistió en que mantiene su apoyo a la estrategia de la Comisión Europea de negociar hasta la fecha límite del 1 de agosto y avisó de que no se puede decir que la UE no ha “jugado el juego de la negociación” o que no ha “comprendido los intereses de todas las partes e intentado encontrar el mejor acuerdo posible”.

“Estuvimos cerca de ese acuerdo la semana pasada y debemos continuar y no dispersarnos en otro objetivo”, añadió Saint-Martin.

También el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, apostó por la doble vía de tratar de llegar a un acuerdo con Estados Unidos, algo que ve “al alcance” pese a la carta de Trump del sábado, pero en paralelo en medidas de reequilibrio por si no hay consenso antes del 1 de agosto.

“Esta tiene que ser la vía: seguir tendiendo la mano a la negociación, pero entendiendo que en paralelo tenemos que avanzar para estar preparados en el caso de que no lleguemos a ese acuerdo beneficioso para ambas partes”, dijo Cuerpo, que no se refirió específicamente al uso del instrumento contra la coerción, pero aseguró que la UE tiene “las herramientas necesarias para actuar” ante un escenario de no acuerdo.