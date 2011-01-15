AP AP

Huelga en Coca-Cola en Venezuela por mejores salarios

Los obreros de la planta de Coca-Cola en la ciudad venezolana de Valencia se declararon ayer en huelga al rechazar la oferta salarial de la empresa, que advirtió de un 'riesgo de desabastecimiento de agua, jugos, gaseosas, té y otras bebidas a nivel nacional'. El Sindicato de la Planta mantiene reclamos salariales 'que elevarían el costo laboral por encima de 150%', dijo la empresa. EFE

Las protestas populares acaban con 23 años de poder de Ben Alí en Túnez

Un mes de protestas populares en las que han muerto 70 personas, según organizaciones de derechos humanos, acabaron finalmente hoy con 23 años de poder en Túnez de Zine el Abidine Ben Alí, que abandonó el país junto a varios miembros de su familia política, especialmente odiada por los tunecinos. El presidente de EU, Barack Obama, reclamó ayer a las autoridades tunecinas la celebración de elecciones libres 'a corto plazo'. EFE

Arrestan por vínculos con Los Zetas a esposa de colombiano deporta