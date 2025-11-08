La reconocida astróloga Mhoni Vidente es famosa por sus predicciones acertadas en visiones y números de la suerte.
Jessi Uribe y Paola Jara celebran la vida y el amor con ‘Emilia’
Steven Spielberg y Timothée Chalamet reciben su primera nominación al Grammy
Kendrick Lamar, el artista más nominado a los Grammy con 9 candidaturas
Para este sábado, la cubana dio qué depara el horóscopo de los 12 signos del zodiaco para este 8 de noviembre. Indica que es un día con influencia de Luna en Leo, ideal para brillar, expresar su autenticidad y reconectar con la alegría.
Aries
Hoy la energía te impulsa a tomar decisiones rápidas, pero no actúes sin pensar. Un asunto emocional necesita calma y empatía. El coraje no siempre es correr, a veces es saber esperar. Número: 19
Tauro
Tu entorno puede moverse más de lo que quisieras. No te resistas: adaptarte te traerá sorpresas positivas. Un reencuentro alegra tu día. Lo que se siente bien, merece espacio. Número: 6
Géminis
Estás brillante, lleno de ideas. Es un momento ideal para comunicar, escribir o lanzar un nuevo proyecto. Tus palabras hoy tienen poder, úsalas bien. Número clave: 13
Cáncer
Tu sensibilidad se eleva y podrías tener recuerdos del pasado. Canaliza esas emociones en algo creativo. No revivas el pasado, transfórmalo. Número: 20
Leo
Con la Luna en tu signo, recuperas tu brillo natural. Es tu día para destacar, conquistar o recibir reconocimiento. No bajes la cabeza, el universo te aplaude. Número: 1
Virgo
Evita sobrepensar las cosas. Tu mente busca control, pero el día te pide soltar un poco. Relájate y fluye. No todo se resuelve con lógica, a veces con calma. Número: 25
Libra
Te sentirás más sociable y magnético. Buen día para reuniones, reconciliaciones o iniciar algo artístico. Donde hay armonía, hay crecimiento. Número: 9
Escorpio
Tu intensidad está en su punto máximo. Canalízala en tus metas, no en discusiones. Excelente momento para cerrar ciclos. Renovarse es tu mayor poder. Número: 11
Sagitario
La aventura te llama. Si puedes, sal de la rutina y busca inspiración en lugares nuevos o personas diferentes. Cambia el paisaje, cambia tu energía. Número: 4
Capricornio
Tu esfuerzo empieza a notarse, pero no descuides tu descanso. La productividad también requiere pausa. Menos presión, más propósito. Número: 17
Acuario
Ideas innovadoras te abren puertas. Si confías en tu intuición, lograrás algo grande. Evita discutir por orgullo. Sé tú mismo, sin justificarte. Número: 8
Piscis
Tu energía emocional se intensifica. Escucha tus sueños, traen mensajes importantes. Ideal para sanar o perdonar. Lo que sueltas, deja espacio para lo nuevo. Número: 12