En este constante fluir de la vida, a menudo miramos al cielo buscando un mensaje, una pista que nos ayude a enfrentar el día con más suerte y optimismo. Para muchos, la astrología y los signos del zodiaco son esa guía ancestral, una forma de entender las energías sutiles que, según la creencia, nos rodean.

Lea también: ¿Hasta qué edad puede trabajar un profesor en Colombia? Así funciona el retiro forzoso

No es una ciencia exacta, sino un acto de fe y reflexión; una tradición que nos invita a detenernos y a pensar en nuestras posibilidades. Se trata de esa conexión humana con el cosmos, que nos da un momento de aliento y esperanza.

Para este sábado 11 de octubre de 2025, la reconocida vidente Mhoni Vidente nos trae sus predicciones. Ella nos comparte lo que las estrellas tienen preparado para cada signo, ofreciendo una dosis de energía positiva para iniciar el fin de semana.

Lea también: Remates de vivienda con Bancolombia: hay apartamentos desde los 90 millones de pesos

Esto dicen los signos para este 11 de octubre

Aries

Un amigo podría estar un poco susceptible hoy. Evite la extra­vagancia innecesaria en su vida social. Su impaciencia daría lugar a errores en el trabajo.

Tauro

Evite estar tan inmersa en su trabajo que no pueda prestar la atención adecuada al ser amado. Posible desacuerdo en relación a planes sociales.

Géminis

Un colega podría necesitar ser tratado con suma amabilidad hoy. La perseverancia será la clave para el éxito en una tarea difícil.

Cáncer

Podría sentirse tentada a gastar en un artículo de lujo. El temperamento de un niño la preocupará. No permita que alguien le haga discutir.

Lea también: La Dian remata casas y apartamentos en octubre: hay opciones en Montería, Bogotá y Barrancabermeja

Leo

Necesitará tacto y diplomacia para lograr ayuda de los demás en un plan financiero. Trate de no discutir por dinero. Familiar requiere mayor consideración.

Virgo

Alguien interpretará su consejo como una crítica. No se ofenda si sus puntos de vista no son apreciados aún. Pequeños problemas surgirán en el trabajo.

Libra

Sus deseos de diversión serán causa de derroche. Si va de compras asegúrese de pagar lo justo por lo que adquiere. Posible desacuerdo esta noche.

Escorpión

No es un día particularmente bueno para hacer arreglos en el hogar. Evite el mal gusto. En lo laboral sea adecuada. Trate de no levantar controversias.

Lea también: WhatsApp estrenará la función Nombre de Usuario: ya no tendrá que dar su número de celular para hablar

Sagitario

Piense antes de hablar. Tenga cuidado de no decidir algo inconveniente. Una persona sensible podría enojarse con facilidad. Evite malentendidos.

Capricornio

La vida social podría resultarle más costosa de lo que había pensado. Un amigo se mostrará terco. Evite discusiones sobre política o religión.

Acuario

Tendrá que tratar con una persona de negocios que tiene un ego muy sensible. Presente sus puntos de vista con cortesía y diplomacia. Irritación por dinero.

Piscis

Pase por alto un comentario insensible, no lo tome en forma personal. Algunas personas dicen cosas inadecuadas. Coopere con sus seres queridos.