La astróloga Mhoni Vidente ha ganado una fama internacional por sus constantes visiones en las que adivina lo que va a pasar en materia de espectáculo, política y economía en el mundo.

Desde vaticinar muertes de famosos hasta ver los terremotos, es el don que tiene Mhoni para gustarles a los usuarios.

Esta vez le mostraremos sus predicciones para los 12 signos del zodiaco en salud, dinero y amor, para este domingo 28 de septiembre.

Las predicciones de Mhoni Vidente para los 12 signos del zodiaco en salud, dinero y amor, para este domingo 28 de septiembre.

Aries

Tu energía está enfocada en proyectos personales. Día ideal para iniciar algo nuevo o mover lo que estaba estancado. Evita la impaciencia con tu entorno.

Tauro

La seguridad es tu prioridad hoy. Busca espacios tranquilos y conecta con lo que te hace sentir en paz. Evita discusiones sobre dinero.

Géminis

La comunicación fluye con facilidad. Es un día excelente para charlar, negociar o resolver malentendidos. Nuevas ideas pueden inspirarte.

Cáncer

Necesitas cuidar tu bienestar físico y emocional. Pon atención a tu descanso y alimentación. No cargues con problemas ajenos.

Leo

Brillas con luz propia. Hoy atraerás atención en lo social y romántico. Momento propicio para disfrutar y expresarte con creatividad.

Virgo

El hogar y la familia demandan tu atención. Buen día para ordenar tu espacio, hacer ajustes o fortalecer vínculos cercanos.

Libra

Tu mente está ágil. Es un día favorable para escribir, estudiar, enseñar o planificar. Conversaciones importantes pueden abrir nuevas puertas.

Escorpio

El tema financiero toma protagonismo. Piensa bien antes de gastar y revisa tus cuentas. Una oportunidad económica podría presentarse.

Sagitario

La energía está a tu favor. Te sentirás motivado para tomar decisiones, liderar o dar un paso que venías dudando.

Capricornio

Necesitas introspección. Día perfecto para el silencio, la meditación o el análisis profundo. No tomes decisiones apresuradas.

Acuario

La amistad y los proyectos colectivos se activan. Conectar con tu grupo o colaborar con otros te dará nuevas perspectivas.

Piscis

Tu atención se centra en lo profesional. Una conversación con alguien influyente puede impulsarte. Procura ser claro con lo que deseas.