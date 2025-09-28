La astróloga Mhoni Vidente ha ganado una fama internacional por sus constantes visiones en las que adivina lo que va a pasar en materia de espectáculo, política y economía en el mundo.
Paso a paso para preparar empanadas con ají de lulo: ¿cómo pueden quedar crocantes?
Aida Victoria Merlano habla sobre su ruptura con Juan David Tejada: “no quería que la polémica y el ruido dañara mi maternidad”
Mhoni Vidente nos trae el horóscopo del 27 de septiembre: ¿Cómo será la suerte para los signos del zodiaco?
Silvestre Dangond lanza junto a Fonseca la versión de estudio del éxito ‘La indiferencia’
Desde vaticinar muertes de famosos hasta ver los terremotos, es el don que tiene Mhoni para gustarles a los usuarios.
Esta vez le mostraremos sus predicciones para los 12 signos del zodiaco en salud, dinero y amor, para este domingo 28 de septiembre.
Aries
Tu energía está enfocada en proyectos personales. Día ideal para iniciar algo nuevo o mover lo que estaba estancado. Evita la impaciencia con tu entorno.
Tauro
La seguridad es tu prioridad hoy. Busca espacios tranquilos y conecta con lo que te hace sentir en paz. Evita discusiones sobre dinero.
Géminis
La comunicación fluye con facilidad. Es un día excelente para charlar, negociar o resolver malentendidos. Nuevas ideas pueden inspirarte.
Cáncer
Necesitas cuidar tu bienestar físico y emocional. Pon atención a tu descanso y alimentación. No cargues con problemas ajenos.
Leo
Brillas con luz propia. Hoy atraerás atención en lo social y romántico. Momento propicio para disfrutar y expresarte con creatividad.
Virgo
El hogar y la familia demandan tu atención. Buen día para ordenar tu espacio, hacer ajustes o fortalecer vínculos cercanos.
Libra
Tu mente está ágil. Es un día favorable para escribir, estudiar, enseñar o planificar. Conversaciones importantes pueden abrir nuevas puertas.
Escorpio
El tema financiero toma protagonismo. Piensa bien antes de gastar y revisa tus cuentas. Una oportunidad económica podría presentarse.
Sagitario
La energía está a tu favor. Te sentirás motivado para tomar decisiones, liderar o dar un paso que venías dudando.
Capricornio
Necesitas introspección. Día perfecto para el silencio, la meditación o el análisis profundo. No tomes decisiones apresuradas.
Acuario
La amistad y los proyectos colectivos se activan. Conectar con tu grupo o colaborar con otros te dará nuevas perspectivas.
Piscis
Tu atención se centra en lo profesional. Una conversación con alguien influyente puede impulsarte. Procura ser claro con lo que deseas.