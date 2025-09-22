El universo de la astrología perdió a una de sus estrellas más brillantes, pero el legado de Walter Mercado sigue más vivo que nunca. El famoso astrólogo, conocido por su carisma y su icónica frase: “¡Mucho, mucho amor!”, dejó una huella imborrable en el corazón de millones. Aunque su partida dejó un vacío, sus enseñanzas y predicciones continúan guiando a quienes buscan un poco de luz en su camino.

Lea también: Hija de Jorge Uribe, empresario caleño asesinado, señala a hermano de la víctima como autor del crimen: hay chats, escritos y fotos que lo vincularían

Hoy, la sabiduría de Walter Mercado se mantiene vigente gracias a su sobrina, quien con devoción sigue el legado de su tío y comparte su conocimiento con el mundo. Parte de esa herencia son los números de la suerte, una herramienta que, según él, nos ayuda a atraer la fortuna y la prosperidad.

A continuación, los dígitos que, de acuerdo con la tradición de Walter Mercado, están alineados con la energía de cada signo del zodiaco para este lunes 22 de septiembre de 2025:

Aries

En lo laboral será mejor no apurar las cosas. Podrá sentir una urgencia repentina por viajar. Las actividades creativas serán favorables, en general.

Suerte con los números: 51, 20, 8

Lea también: La CNSC anunció la apertura de la convocatoria para las 1801 vacantes del Sena: ¿Cómo postularse?

Tauro

Tendrá la oportunidad de trabajar por su cuenta, ganando bien. No será buen día para compras, ya que estará algo indeciso. Interés por lo intelectual.

Suerte con los números: 31, 29 y 10

Pexels

Géminis

Confíe en su intuición. Si lo hace podrá estar en el lugar preciso a la hora justa. La noche será excelente para reuniones con amigos.

Suerte con los números: 16, 28 y 15

Cáncer

Se sentirá indeciso entre mantenerse en la intimidad de su hogar o participar en un proyecto nuevo y fascinante. Un amigo le hará un pedido insólito.

Suerte con los números: 33, 47 y 5

Leo

Se sentirá feliz y sorprendido al recibir una llamada de un amigo. Favorable para la vida social. Evite sacar a relucir discusiones laborales frente a un amigo.

Suerte con los números: 40, 32 y 19

Lea también: Murió la influencer Patricia Keller, a sus 27 años, tras luchar contra un cáncer

Virgo

El progreso será intermitente, causándole un poco de frustración. Tendrá ideas muy valiosas, pero aún no es momento de ponerlas en práctica.

Suerte con los números: 50, 8 y 11

Libra

Inconscientemente podrá hacer un descubrimiento mientras hojea un libro en una biblioteca o librería. Evite tener invitados, mejor salga.

Suerte con los números: 7, 30 y 21

Escorpión

Preste atención a lo que le diga su intuición. En lo que respecta a inversiones, ser conservador será lo mejor. Mayor productividad al progresar el día.

Suerte con los números: 6, 4 y 22

Giorgio Viera/EFE

Sagitario

Pequeños malentendidos que ocurran en el trabajo no tendrán importancia. El ser amado le hará una sugerencia poco común, escuche lo con atención.

Suerte con los números: 48, 1 y 13

Capricornio

Se sentirá entusiasmado por las inspiraciones laborales hoy. Pero tómese tiempo para considerar con cuidado sus ideas. Noche favorable para el hogar.

Suerte con los números: 18, 2 y 25

Acuario

Usted no es de los que creen en el amor a primera vista, pero eso podrá estar por sucederse. Un evento no planeado resultará muy divertido. Creatividad.

Suerte con los números: 34, 47 y 29

Piscis

Posibles cambios importantes que tendrán que ver con un nuevo orden en su vida. Visitas inesperadas por la noche podrán causar tensión.

Suerte con los números: 11, 3 y 28