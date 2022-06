Piqué es sorprendido en Suecia con una mujer

La encargada de tomar la fotografía fue la empresaria Katrin Zytomierska, propietaria de la cadena de restaurantes de comida saludable ‘Clean Eating’ y también influencer, quien en entrevista con ‘Las Mamarazzis’ de ‘El Periódico’ de España, contó que captó la imagen que ahora le da la vuelta al mundo alrededor de la medianoche.

“Me acerqué a él para pedirle un saludo para mi hijo y me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí un tanto engreído. Supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante… Pero yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram”, declaró a ‘Las Mamarazzis’ Lorena Vásquez y Laura Fa.

Katrin publicó la fotografía de Piqué encapuchado y acompañado de la misteriosa rubia y lo etiquetó, por lo que la fotografía comenzó a circular por todas partes.