Anuel insultó a un fanático durante concierto por lanzarle una bandera

“Me cago en tu madre, en verdad, me cago en tu madre 100 mil veces, ¡Ay, Dios mío, Jehová! Es que si tú me conocieras, tú no te atrevieras a hacer eso, te lo juro, si supieras”, dijo el boricua que se encontraba de gira en territorio europeo, en la ciudad de Galicia.

Si bien el artista ha ganado reconocimiento en la escena musical por su estilo y sus canciones, su personalidad y comportamiento también han sido objeto de críticas y controversia en ocasiones.