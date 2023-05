La actriz Sandra Beltrán reveló que sufrió con sus implantes mamarios

“La menstruación no llegaba, pasaba un mes, dos meses. Caminaba del primer al segundo piso de la casa y estaba ahogada, completamente. Físicamente no me daba el cuerpo. En febrero de 2021 me diagnostican con tiroiditis de Hashimoto y el desequilibrio de las dos hormonas. Los primeros dos o tres meses empecé a calmar síntomas, y de pronto otra vez empezaron nuevos síntomas”, explicó Beltrán a ‘La Red’.

Sandra Beltrán se empezó a documentar acerca del síndrome de Asia y los posibles síntomas; precisamente luego escuchar varias opiniones de especialistas, uno de los médicos le confirmó el diagnóstico teniendo en cuenta los cambios por lo que atravesaba su cuerpo.