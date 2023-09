Dylan Stone-Miller, el hombre que busca a sus 96 hijos tras donar su esperma

Y aunque muchas familias han aceptado sus visitas, otras prefieren “cerrarle la puerta” y no tener ningún tipo de vínculo con el hombre.

"No quiero que mi hija sienta que puede llamarlo 'papá' o de cualquier manera. Él no es su padre. Punto. Si ella dijera eso frente a nosotros, diríamos directamente: 'Dylan no es tu papá. Él nunca será tu papá. No tienes un papá. Tienes un donante'", confesó una de las madres.

Por su parte, otras aceptan las visitas de Dylan pero con ciertas restricciones: "A medida que lo conocemos más, todos nos sentimos más cómodos. Pero mi sensación es que él se sentirá con más derechos, lo cual puede ser problemático. Necesitamos mantener suficientes muros para proteger a nuestros niños y a nuestra familia, como para que pueda entrar", asegura otra de las madres.