Evil Dead Rise, la película de terror que llegó a las salas de cine

Evil Dead Rise, ya ha sido aclamada por Stephen King, considerado el maestro del terror. En su cuenta de Twitter, el escritor aseguró que la película “es aterradora, es sangrienta, incluso tiene un ascensor que vomita sangre. Por no hablar de motosierra-fu”.

While I'm busy promoting, how about EVIL DEAD RISE? It's gruesome, it's bloody, it's even got an elevator vomiting blood. Not to mention chainsaw-fu.