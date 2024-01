Daniella Álvarez está de luto: murió su perrita Bella

La barranquillera explicó que ‘Belita’, como la llamaba, la acompañó durante nueve años y también los momentos más difíciles de su vida.

“Hace 9 años te vi en el parque, tenías 3 meses de nacida. Eras la última Perrita de la camada que faltaba por entregar y le rogué a la dueña que fueras para mí. Me fui ese día sin ti a la casa y después de muchos intentos logré ser tu mamá. Me acompañaste en muchos momentos y me diste mucho más de lo que yo pude darte. Gracias por tu nobleza, por tu lealtad y tu amor que siempre se quedará conmigo. Te amo Belita, ahora eres mi angelito en el cielo”, se lee en la publicación.