Carlos Vives habló sobre su historia de amor con Margarita Rosa de Francisco

El cantante manifestó que uno de los mayores sufrimientos lo vivió con la actriz tras culminarse el romance. “Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho”, dijo el actor.

En la actualidad, la historia de amor de Carlos Vives y la actriz quien interpretó a ‘Gaviota’ en ‘Café con aroma de mujer’, es recordada por sus seguidores.