Aura Cristina Geithner reveló que hizo prueba para ‘Pedro el escamoso’

Y agregó: “fue gracioso y curioso porque yo le preguntaba dos y tres veces si estaba segura de a quién estaba llamando, y me decía: ´claro que sí, con Aura Cristina Geithner´, pero ¿está segura de que ello es posible?”, afirmó.

En el proceso se dio el encuentro inminente entre los actores, que en muy pocas ocasiones se les volvió a ver juntos desde su separación en 1996.

“Estaba en estudio con su mánager y la verdad, no lo pensé dos veces, fui con él, lo abracé y le dije: ´qué gusto saludarte, me alegra muchísimo´, saludé a su manager, hicimos la escena, la hicimos dos o tres veces, siento que me fue muy bien”, manifestó.

Además dio detalles del personaje que interpretaría: “No te quiero decir mentiras, era un personaje seductor, era encontrarme nuevamente con Miguel, después de mucho tiempo que no lo veía”.