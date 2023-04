Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas comparten set en ‘Pálpito 2’

“Ya habíamos estado hace unos años juntos en el set aunque no participamos mucho, pero aquí ha pasado lo que siempre ha sucedido estos 16 años y es que yo la persigo todo el tiempo, estoy detrás de ella”, dijo Cárdenas en entrevista con Carlos Ochoa.

Sobre ello, Ana Lucía manifestó que la noticia la tomó de sorpresa, pero también mucha emoción, pues estaría compartiendo set junto a esposo al otro lado del mundo.

“Fue muy lindo… Fue emocionante y fue un regalo de Dios, porque cuando me dijeron: ‘¿tú sabes quién va a ser tu matón?’, yo pensé que era un actor de Estambul… Y me dicen: ‘no, Jorge Cárdenas’... ¿Va a ir conmigo a Estambul y va a trabajar conmigo todas las semanas allá persiguiéndome… Yo no lo podía creer”, expresó la actriz.