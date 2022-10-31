Dentro de la planeación y el desarrollo institucional, el Politécnico Costa Atlántica ha generado una serie de estrategias con el objetivo de proyectarse ante los nuevos retos de la Educación Superior con pertinencia y calidad.

1. Sistema interno de aseguramiento de calidad

Dando cumplimiento a los preceptos y cambios normativos del país, con respecto a consolidar y fomentar la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo, desde las distintas perspectivas e intereses de la comunidad académica en general (estudiante, profesores, directivos, sector productivo y Gobierno nacional, entre otros), se han iniciado un proceso de Implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la Institución.

Con la aprobación de dicho sistema dentro de la estructura organizacional actual y la asignación de recursos específicos se busca que exista una coordinada y sinérgica relación entre los actores de procesos académicos, administrativos y financieros, al igual que en las decisiones en torno al mejoramiento continuo, que deben ser producto de un análisis sistémico.

La medición de apreciaciones de la comunidad y articulada con la planeación en el corto, mediano y largo plazo en coherencia con el presupuesto de la institución es el otro paso crucial.

2. Logros en las pruebas del Estado

Recientemente la Institución ha avanzado en el mejoramiento delos resultados de las pruebas de Estado T&T y saber para los niveles de formación Tecnológico y Universitario. Prueba de esto son las distinciones que se han recibido por parte del Ministerio de Educación Nacional. Jonathan Elías Ochoa Giha, estudiante del programa de Tecnología en Gestión de Publicidad y Medios Digitales, fue galardonado en la ceremonia de Los Mejores Saber Pro y TyT por parte del Ministerio de Educación Nacional, tras haber obtenido el mejor puntaje a nivel nacional en las pruebas de Estado.

De igual manera para el año 2020, se presentaron a nivel nacional 139.233 estudiantes, de los cuales 6.036 obtuvieron el más alto desempeño según el Icfes.

De los de más alto desempeño, 165 fueron estudiantes del departamento del Atlántico, entre los cuales se encontraban 26 de la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica.

Este logro contribuye con la visibilidad institucional y reconocimiento local y nacional, validando así las estrategias de formación, acompañamiento y alistamiento que la institución brinda a los estudiantes de los diferentes niveles de formación.

3. Acompañamiento del Gobierno nacional

En coherencia con la estrategia de integración sistémica, la institución ha venido participando en los temas propuestos por el Gobierno nacional para consolidar procesos que permitan fortalecer la calidad académica de los programas ofertados.

Es así como durante y después de la pandemia se han venido trabajando de la mano del Ministerio de Educación Nacional en diversos proyectos, entre los que se encuentran:

• Plan Padrino: creado para fortalecer las estrategias de intermediación tecnológica en los procesos de enseñanza – aprendizaje en medio de la pandemia.

• Consolidación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad: concebido para fomentar y aplicar las prácticas académicas, administrativas y financieras para el desempeño y toma de decisiones institucionales, en el marco del Decreto 1330 de 2019.

• Jornada de capacitación y actualización: A través de un ciclo de jornadas de capacitación se han vinculado profesores, administrativos y directivos en la comprensión, conceptualización y puesta en marca de temas de interés académico como: resultados de aprendizaje, investigación, internacionalización, diversidad en las modalidades de formación (presencial, virtual, dual).

• Acreditación de programas académicos: La Institución resultó favorecida en recibir acompañamiento especial por parte de la Universidad del Valle, gracias a una estrategia de la Dirección de Fomento de la Educación Superior y el Viceministerio de Educación superior, para promover la acreditación en alta calidad de sus programas académicos.

Razón por la cual actualmente el Politécnico Costa Atlántica se encuentra en el proceso documentación y sistematización para radicar ante el Ministerio de Educación, las condiciones iniciales que permitirán iniciar con la acreditación de programas por ciclos propedéuticos.

4. Autoevaluación institucional

Teniendo en cuenta el compromiso del Politécnico Costa Atlántica por mantener la oferta académica actual y aumentarla a futuro, se consolidaron durante los dos años recientes, procesos que permitieron la radicación ante el Ministerio de la renovación de sus registros calificados por siete años.