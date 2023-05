Fenómeno de El Niño es inesperado y no se sabe su magnitud: Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró que el fenómeno de El Niño en el país es inesperado, ya que “puede ser menor o puede ser peor”.

Sostuvo que debe hacer una mesa para atender el tema y buscar salidas, pues es algo de urgencia y emergencia.

Esta es una emergencia a la que hay que establecer salidas en escenarios optimistas y pesimistas, según aseguró el mandatario.

“¿Qué podemos esperar de El Niño en Colombia si llega? yo diría lo inesperado”, aseguró en su discurso en el Congreso de Acolgen.

Agregó que no se atendrá a los modelos ya que todos han fracasado por la situación climática actual.

“Hay un poco el dramatismo, nos toca buscar rápidamente en medio del debate, la planificación misma debe hacerse en medio de cosas que la humanidad no conocía”, agregó.

El mandatario sostuvo que si el fenómeno de El Niño es inesperado, no es porque aún no se sepa si llegará o no, es porque no se sabe cuál será su magnitud. “No sabemos si durará 3,5 o 15 meses”, agregó.

Señaló que es necesario avanzar en los proyectos renovables y cuestionó que estos tengan retrasos por los permisos ambientales.

“Frenar hoy un proyecto de energías limpias por razones ambientales es un exabrupto”, aseguró.