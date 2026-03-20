El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera anunció que el gremio demandará el decreto de aranceles impuesto por el Gobierno nacional debido a que este, según su criterio, “encarece los costos de producción de la vivienda”, tras el incremento del salario mínimo.

Herrera aseguró que “además del salario mínimo que tiene un impacto en los costos cercano al 10 15%, se hace más caro construir, pues esta medida arancelaria se suma a otras que vienen desde el año pasado y en todo total en suma total estamos hablando de que los costos de producción de vivienda van a subir entre el 16 y el 20%”.

Señaló que hay mayores precios y menos oferta, sobre todo en los segmentos VIS que “han sido los más aporreados por el Gobierno Nacional del presidente Petro”, dijo. Afirmó que han advertido, “pero desafortunadamente el Gobierno Nacional siempre hace de oídos sordos y no presta atención a muchos de los reclamos técnicos con soporte técnico, y es precisamente por eso que hemos decidido demandar el decreto de aranceles, porque no encontramos de un lado que haya un soporte técnico que dé claridad sobre estas decisiones”, añadió.

Asimismo, señaló que dicho decreto “deja muchas dudas sobre la legalidad y de los propósitos que deben tener las medidas arancelarias que deben ser de protección al mercado nacional cuando haya dumping, lo entendemos, pero pues eso no queda muy claro en la motivación del decreto que fue recientemente expedido por el Gobierno nacional”, sostuvo a los medios de comunicación.

El presidente de Camacol manifestó que se está hablando de un sector que además de que ha perdido su capacidad de aportarle al crecimiento económico, también está pasando factura económica por el lado del desempleo y el poco empleo que se genera en el sector.

“Es absolutamente informal, dedicado en la informalidad y adicionalmente hay que decir que la factura económica no se extiende solamente en las condiciones de empleo y encarecimiento de la vivienda, sino que está impactando la inflación nacional, porque cuando hay menos oferta de vivienda nueva, los hogares parece que cada vez crecen más en las ciudades, presionan los otros mercados inmobiliarios como el de arriendos y el de vivienda usada que han visto crecimientos en sus precios durante el último año y medio”, explicó.