La inflación en Colombia cedió levemente. Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El dato anual correspondiente al mes de febrero se situó en 5,29 %.

De acuerdo con la entidad, esto representó un leve descenso de 0,6 puntos porcentuales si se hace la comparación con el dato anual a enero cuando estaba en 5,35 %. Ahora bien, si miramos la comparación de febrero de 2026 con el de 2025, el aumento es de 0,1 puntos porcentuales.

El dato ha sido sorpresa, ya que la mayoría de los analistas económicos del mercado apuntaba a un incremento en la inflación de hasta el 5,50 % en promedio.

En ese sentido, la directora del Dane, Piedad Urdinola, reveló en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo mes de 2026, que el rubro económico que sigue contribuyendo de forma anual al IPC es el alojamiento y servicios públicos, con una contribución de 1,20 puntos porcentuales y una inflación de estas actividades del 3,85 %.

Otra división de gasto que está pesando fuertemente en el bolsillo de los colombianos son los alimentos y bebidas alcohólicas, con una contribución de 1,09 puntos porcentuales y una inflación anual del 5,84 %.

Otros rubros económicos que tienen todavía una inflación más alta que el IPC de febrero son las comidas fuera del hogar como el popular ‘corrientazo’ junto con los servicios de hoteles con 9,61 %; la salud con 7,82 %; la educación con 7,44 %, y los bienes y servicios diversos con 5,45 %.

Si nos vamos por ciudades, Pereira es el territorio con mayor inflación del país, con un indicador de 6,20% anual, y la de menor indicador en la inflación fue Valledupar con 3,53 %. Barranquilla, por su parte, es la séptima ciudad con menor inflación del país para febrero con un indicador de 5,31 %, por encima del promedio nacional.