Los mercados financieros globales se preparan para una apertura volátil, con el precio del crudo al alza por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Esta grave situación, que tuvo su punto mas álgido durante el fin de semana tras los ataques estadounidenses en territorio iraní y el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, podría influir en la inflación y la economía mundial.

Unos 150 buques petroleros están anclados luego de la decisión del Gobierno iraní de cerrar este importante paso por donde se transporte entre el 20 y el 25 % de la producción mundial de petróleo, y entre el 20 y el 30 % del gas licuado.

Sin duda alguna, los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán están impactando enormemente en la economía mundial, ya que el Estrecho de Ormuz, ubicado en Irán, es una vía estratégica para el transporte marítimo global y fue cerrado hasta nuevo aviso impidiendo el tránsito de barcos y petroleros, según advirtió la Guardia Revolucionaria del país persa.

La medida responde al aumento de la tensión en Medio Oriente por los ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos, y la posterior respuesta de Irán contra el territorio israelí, bases estadounidenses en la región y países del Golfo.

“Los Guardianes de la Revolución advirtieron a varios barcos de la inseguridad en torno al estrecho debido a la agresión militar de Estados Unidos e Israel y a la respuesta de Irán, que no es seguro pasar por el estrecho en este momento”, indicó la agencia de prensa Tasnim.

“Con el cese del paso de los barcos y petroleros por el Estrecho de Ormuz, el estrecho quedó de facto cerrado”, añadió el comunicado.

La decisión de cerrar este paso estratégico afecta a una de las rutas de mayor relevancia para la exportación de petróleo a nivel mundial.