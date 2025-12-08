La discusión por el aumento del salario mínimo para 2026 volvió a ser tema de discusión entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República, en una mesa de negociación donde los argumentos técnicos se mezclan con las tensiones políticas.

Aunque aún no se conocen las propuestas oficiales, las primeras proyecciones muestran que, incluso con un ajuste significativo, el ingreso base de los trabajadores colombianos seguiría rezagado frente a buena parte de los países latinoamericanos.

El centro del debate es el impacto sobre la inflación. El Banco de la República insiste en que un incremento muy por encima de la inflación causada pondría en riesgo la reducción del Índice de Precios al Consumidor y dificultaría acercarse a la meta del 3 %.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro mantiene una postura diferente, afirma que el comportamiento del costo de vida no está directamente ligado al salario mínimo. Según el mandatario, factores como la especulación alrededor del precio del gas y un acceso restringido al crédito pesan mucho más que la actualización anual del ingreso mínimo.

¿Dónde queda Colombia frente a la región?

Si el aumento termina rondando el 11 %, el salario mínimo llegaría a 1.580.085 pesos en 2026. Con la tasa de cambio promedio de las últimas semanas (alrededor de $3.770), esta cifra equivale a unos 419 dólares mensuales. Aunque este monto permitiría sobrepasar ligeramente a México, Colombia seguiría entre los países con menor remuneración mínima en la región.

El panorama latinoamericano muestra contrastes marcados:

Costa Rica: se mantiene liderando con 725 dólares.

se mantiene liderando con 725 dólares. Uruguay: ocupa el segundo lugar con 505,5 dólares.

ocupa el segundo lugar con 505,5 dólares. Chile: paga un mínimo de 504 dólares.

paga un mínimo de 504 dólares. Ecuador: 470 dólares.

470 dólares. Guatemala: 466,5 dólares.

466,5 dólares. México: 416 dólares.

En este contexto, Colombia continúa siendo una de las economías donde el salario básico tiene menor poder adquisitivo.

Nuevas consideraciones para el ajuste

Para esta ronda de negociación, el Gobierno incorporó elementos sugeridos por organismos internacionales. Según la administración Petro, se está aplicando una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) orientada a medir no solo si el salario cubre las necesidades básicas, sino si permite recuperar capacidad real de compra.

Finalmente, este enfoque agrega un componente adicional, evaluar si el trabajador puede acceder a ciertos bienes o servicios que exceden lo estrictamente básico, buscando que el reajuste no se limite a compensar la inflación, sino que permita una mejora tangible en la calidad de vida.