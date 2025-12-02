El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, advirtió que las familias colombianas podrían enfrentar un aumento significativo en el costo del gas debido al déficit de oferta y a las decisiones recientes del Gobierno.

En ese sentido, el dirigente gremial señaló que el país se acerca a un escenario en el que la demanda supera ampliamente la disponibilidad, lo que impactaría directamente las tarifas de los usuarios residenciales.

“Esto era una muerte anunciada, lo hemos venido diciendo desde hace dos años. El país hoy tiene un desfase de más del 20 % de lo que se requiere por la demanda nacional, cuando en años anteriores la importación representaba entre el 4% y el 8% para abastecer a las térmicas”, dijo Sánchez en rueda de prensa.

Añadió que traer gas importado iba a ser más costoso que producirlo en el país y no se han dado cuenta hasta ahora de ese tema.

“Ya estamos hablando de más de 14 dólares en un momento determinado, cifra muy superior a lo que costaría producir gas internamente. Lo más importante es que no haya faltante de gas, pero hay que advertir que el país está compensando los mayores costos gracias a la tasa de cambio, pero que “el día que suba el precio, no solamente de las moléculas sino con una devaluación mayor, eso haría un incremento superior al que estamos viviendo”, precisó Sánchez.

Frente a ello, EL HERALDO consultó a Gases del Caribe, quien le presta los servicios de este energético a varios departamentos de la región, y afirmó brevemente que se tiene previsto un incremento muy cercano al IPC como ocurrió en el 2025, sin embargo el precio dependerá de la disponibilidad del abastecimiento.

A su vez, reiteraron que el impacto en la tarifa de todas las regiones no es igual, ya que depende de los contratos.