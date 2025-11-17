Ante los cobros que la DIAN le exige a Ecopetrol por el pago del IVA en la importación de combustibles, reclamos que podrían generar graves riesgos para la estabilidad financiera de la petrolera, la Procuraduría General de la Nación convocó una reunión urgente con el fin de buscar una salida al conflicto fiscal.

La mesa técnica, programada para el 19 de noviembre y en la que participarán delegados de todas las entidades involucradas, revisará los nuevos argumentos presentados y evaluará los fundamentos jurídicos y doctrinales que sustentan las actuaciones actuales.

La discusión surge de una diferencia en la interpretación de la normativa entre Ecopetrol y la DIAN, discrepancia que podría desembocar en embargos superiores a los 11 billones de pesos y un impacto total cercano a los 22 billones, poniendo en riesgo el equilibrio financiero de la compañía y recursos clave del patrimonio público.

La Procuraduría reafirma su compromiso con la legalidad, el debido proceso y la protección del patrimonio de los colombianos, promoviendo soluciones preventivas que garanticen la estabilidad fiscal y la transparencia institucional.