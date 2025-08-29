El plazo para que las MiPymes del Atlántico participen en el programa de internacionalización está por terminar. Hasta el próximo 31 de agosto se recibirán las inscripciones a través del enlace forms.office.com/r/BffmfMM2GF, mediante el cual se escogerán 100 empresas del departamento.

La iniciativa busca dotar a las compañías seleccionadas de herramientas técnicas, comerciales y estratégicas que fortalezcan sus procesos de exportación y les permitan competir en escenarios internacionales.

Este programa hace parte del memorando de entendimiento firmado en marzo de este año entre la Gobernación del Atlántico y Analdex, que definió una agenda conjunta para promover la internacionalización empresarial y robustecer el tejido productivo del departamento.

“El reto es preparar a nuestras MiPymes para que estén en condiciones de competir y crecer más allá de las fronteras. Por eso impulsamos procesos de formación, digitalización y conexión con compradores internacionales”, afirmó Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.

La secretaria de Desarrollo Económico, Marisabella Romero, subrayó que se trata de una oportunidad concreta para proyectar a las empresas del Atlántico con visión global. “Hemos diseñado junto a Analdex un programa integral que incluye formación virtual, diagnósticos especializados y la posibilidad de vincularse directamente con compradores internacionales. El compromiso de la Gobernación es acompañar a nuestros empresarios en este salto hacia la internacionalización”, señaló.

El proceso contempla tres fases:

Un diagnóstico especializado para identificar las brechas en comercio exterior. Una etapa de formación virtual segmentada, orientada a superar esas limitaciones. Una rueda de negocios virtual que conectará a 40 empresas con potenciales compradores internacionales.

Esta estrategia se enmarca en el Plan de Desarrollo “Atlántico para el Mundo”, que tiene como propósito consolidar al departamento como un nodo estratégico de exportación.

Entre enero y mayo de 2025, según cifras de la Dian con análisis de Analdex, el Atlántico se ubicó como el sexto departamento más exportador del país, con ventas externas por US$939,5 millones, un 5,7% más que en el mismo periodo de 2024.

Estados Unidos y México concentraron más del 50% de esas exportaciones, destacándose productos como aceite de palma, fungicidas, puertas y ventanas, y desperdicios de aluminio y cobre.