Por:  Juan Sebastián Vargas

La inflación en Colombia presentó una aceleración. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este indicador anual al mes de julio se situó en 4,90 %, un número que es 0,8 puntos porcentuales mayor si se hace la comparación con el dato anual al mes de junio cuando estaba en 4,82 %.

Este resultado, según la directora del Dane, Piedad Urdinola, es el más bajo en casi cuatro años, y recordó que la última vez que se presentó una cifra tan baja fue en julio de 2021 cuando la inflación marcó un 3,97 %.

Durante la rueda de prensa, se reveló que el rubro económico que más ha contribuido de forma anual al IPC y que por ende ha tenido un incremento en el costo de vida de los colombianos es el alojamiento y servicios públicos, con una contribución de 1,54 puntos porcentuales y una inflación de estas actividades del 4,95 %.

Otras divisiones de gasto que están pesando en el bolsillo de los colombianos son los alimentos, con una contribución de 0,94 puntos porcentuales y una inflación de 4,94 %. Pero en este caso, los alimentos fueron los que jalonaron el dato final gracias al dato mensual (únicamente analizando julio), con una inflación del 0,82 %.

Acto seguido, los servicios de restaurantes y hoteles también influyeron en la aceleración de la inflación con 0,83 puntos porcentuales y un indicador anual de 7,59 %.

Otros rubros económicos que tienen todavía una inflación más alta que el IPC de julio es la educación con 7,56 %, el transporte (5,36 %) y la salud con 5,36 %.

Si nos vamos por ciudades, Pereira es por tercer mes consecutivo el territorio con mayor inflación del país, con un indicador de 5,98 % anual, y la de menor indicador en la inflación sigue siendo Santa Marta con 1,92 %. Barranquilla, por su parte, sigue siendo la séptima ciudad con menor inflación del país para julio con un indicador de 4,11 %, por debajo del promedio nacional.