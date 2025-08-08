La inflación en Colombia presentó una aceleración. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este indicador anual al mes de julio se situó en 4,90 %, un número que es 0,8 puntos porcentuales mayor si se hace la comparación con el dato anual al mes de junio cuando estaba en 4,82 %.

Este resultado, según la directora del Dane, Piedad Urdinola, es el más bajo en casi cuatro años, y recordó que la última vez que se presentó una cifra tan baja fue en julio de 2021 cuando la inflación marcó un 3,97 %.

Durante la rueda de prensa, se reveló que el rubro económico que más ha contribuido de forma anual al IPC y que por ende ha tenido un incremento en el costo de vida de los colombianos es el alojamiento y servicios públicos, con una contribución de 1,54 puntos porcentuales y una inflación de estas actividades del 4,95 %.

Otras divisiones de gasto que están pesando en el bolsillo de los colombianos son los alimentos, con una contribución de 0,94 puntos porcentuales y una inflación de 4,94 %. Pero en este caso, los alimentos fueron los que jalonaron el dato final gracias al dato mensual (únicamente analizando julio), con una inflación del 0,82 %.

Acto seguido, los servicios de restaurantes y hoteles también influyeron en la aceleración de la inflación con 0,83 puntos porcentuales y un indicador anual de 7,59 %.

Otros rubros económicos que tienen todavía una inflación más alta que el IPC de julio es la educación con 7,56 %, el transporte (5,36 %) y la salud con 5,36 %.

Si nos vamos por ciudades, Pereira es por tercer mes consecutivo el territorio con mayor inflación del país, con un indicador de 5,98 % anual, y la de menor indicador en la inflación sigue siendo Santa Marta con 1,92 %. Barranquilla, por su parte, sigue siendo la séptima ciudad con menor inflación del país para julio con un indicador de 4,11 %, por debajo del promedio nacional.