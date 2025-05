El presidente Gustavo Petro criticó en su cuenta de X a la estatal Ecopetrol, porque, según el jefe de Estado, no quiere pagar impuestos derivados de la compra de gasolina.

Según el mandatario de los colombianos, esta situación estaría afectando la financiación de su gobierno y los programas sociales que busca implementar.

Petro incluso vinculó esta problemática con decisiones económicas tomadas durante la administración de su predecesor, Iván Duque, y señaló que estas han tenido un fuerte impacto en las finanzas públicas.

“Pagamos casi 70 billones de pesos de la deuda por el subsidio a la gasolina generado por Duque a Ecopetrol, ahora Ecopetrol se niega a pagar los impuestos generados por su compra de gasolina de la que se generó esta deuda y los enormes pagos de la Nación. Pagamos las deudas por la “opción preferencial” generada a las empresas de energía eléctrica, puesta en cabeza de los usuarios de energía, y generada por una errática política pública de Duque en la época del Covid. ¿Cuál fue la solidaridad de las generadoras de energía con los colombianos en la época del Covid?, ninguna, todo fue prestado y con interés a los usuarios de la energía. Mi gobierno con recursos públicos ha pagado el oprobio”, expuso el jefe de Estado.

En ese sentido, agregó que el Gobierno se encuentra pagando la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), generada por Duque, en la que llama “la peor de sus decisiones económicas”.

“Sin embargo, el FMI nos amenaza, y se debe a que la deuda por la gasolina no se debió pagar jamás, con dinero público y peor, adelantando recursos del 2024 al 2023. Si esos dineros hubieran pagado deuda externa, o interna, el déficit fiscal hoy no existiría. Peor aún si se hubiera destinado a financiar las carreteras de la paz , el agua potable , el crédito subsidiado a campesinos y microempresarios, el hambre en Colombia hoy, no existiría”, detalló Petro.

Añadió: “La decisión de pagar un subsidio a la gasolina de clases más privilegiadas con el dinero público, no me fue consultada y jamás la hubiera permitido, va en contra de nuestra política sobre la crisis climática: los combustibles fósiles no se subsidian. Se subsidia la energía limpia”.

Por último, señaló que justamente el Gobierno “está pagando las consecuencias agravadas, por la inconstitucionalidad declarada a media reforma tributaria, el sabotaje a la ley de financiamiento hecha por Efraín Cepeda, y el hurto a las devoluciones tributarias generadas por el software de la Dian”.

“Se nos ha querido premeditadamente desfinanciar, para no cumplir el programa. En esto juega la enorme injusticia cometida al anterior ministro de energía; Ricardo Bonilla, juzgándolo en fiscalía por delitos que nunca cometió”, puntualizó el mandatario.