A las 11:38 p.m, después de un retraso en su itinerario de viaje desde Cali hasta Barranquilla, con escala en Bogotá, Alfredo Arias arribó a la capital del Atlántico para finiquitar y formalizar su llegada a Junior.

El entrenador, con una gorra plana, una chaqueta casual y cargando un par de maletas, se vio bastante entusiasmado, a pesar del cansancio que puso inicialmente como excusa para no hablar con los medios.

“Les agradezco que estén acá por esperar estas horas y todo. El viaje ha sido largo, se atrasó. Pero hasta mañana (lunes) que tenemos que conversar con los dirigentes no les puedo decir más nada. Mañana (lunes), inmediatamente que nos reunamos, vamos a tener ya las novedades”, expresó en principio el charrúa.

Sin embargo, ante la insistencia de los comunicadores, que esperaron largamente su llegada y dispararon sus preguntas, Arias terminó soltando algunas palabras.

“La expectativa es que vengo a ganarles a todos y a ser campeones”, dijo Arias en la primera de sus respuestas.

El timonel que pasó por Peñarol y Bolívar de Bolivia, entre otros clubes, reconoció que lo sedujo la sola idea de integrarse a un equipo como Junior

“¿Qué me va a motivar? Es un gran club, es una gran oportunidad. La verdad me siento orgulloso por el honor que me hace la familia Char de tener la fe en nosotros”, aseguró.

El estratega habló brevemente sobre el golero Mauro Silveira, a quien recomendó a los dirigentes para que reemplace a Santiago Mele en la portería tiburona.

“Lo conozco. Lo dirigí alguna vez (en Montevideo Wanderers). Pudo debutar con nosotros. Y bueno, ojalá que se pueda dar y le vaya bien”, manifestó Arias sobre el guardameta que en los próximos días debe llegar a ‘la Arenosa’ para presentar exámenes médicos.

Eso sí, el timonel no quiso dar más detalles de otros posibles fichajes: “No, no, mañana (lunes) hablamos con detalles. Tengo que cerrar todo, definir todo”.

Por último, Arias dijo que no desconoce la ciudad que lo empezará a acoger. “A Barranquilla he venido varias veces. Algunas veces me fue bien y otras no”, concluyó.