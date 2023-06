Razones y detalles de la salida de Sebastián Viera de Junior

Viera, que se encontraba de vacaciones, pidió unos días para pensar y se volvió a reunir con el ex senador en la tarde del miércoles anterior. El charrúa de 40 años nuevamente dejó en claro que no tenía ningún problema en ser emergente y pelear por el puesto, pero en últimas entendió que ‘Bolillo’ no lo deseaba en su equipo y que en las posibilidades que le pusieron sobre la mesa no estaba seguir.

Agradeció a toda la familia Char y se marchó. Aunque ya su partida estaba consumada, Viera presentó los exámenes médicos el jueves junto con todo el grupo, a la espera de la formalización de su salida. Ya en la tarde, Héctor Fabio Báez, el gerente general de Junior, lo llamó y le entregó la carta que finiquitó formalmente su vínculo laboral con la institución. Esa es la historia que pudo averiguar EL HERALDO a través de fuentes directas y de entero crédito.

Esas mismas fuentes aseguraron que entre Viera y ‘Bolillo’ existió una relación respetuosa. Incluso, el entrenador le pidió al golero que hablara con todo el grupo después del escándalo de indisciplina que derivó la salida de Luis ‘el Chino’ Sandoval.

Gómez nunca le expresó directamente a Viera que no lo tenía en sus planes. Ni al final de la temporada pasada ni en las vacaciones ni en los últimos días.