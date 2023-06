Sebastián Viera recibió entre lágrimas las muestras de apoyo de la hinchada

Los aficionados volvieron a tocar sus tambores e incrementaron el sonido de sus canticos cuando escucharon dichas palabras. Viera los convocó a todos y se tomó una foto con ellos a modo de agradecimiento por su convocatoria.

“No puedo encontrar las palabra, simplemente creo que la salida de Sebastián Viera no se debió dar. Es un ídolo absoluto del equipo, lo ha ganado todo”, “es algo inesperado para un ícono del equipo. Sebastián Viera nos dió mucho. No me gustó su salida, definitivamente las cosas no se manejaron bien”, fue el pensamiento de algunos hinchas que se animaron a hablar en los micrófonos de EL HERALDO.