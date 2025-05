Pese a que ya están clasificados a los cuadrangulares semifinales, el entrenador César Farías piensa en ir partido a partido.

El técnico de Junior tiene presente la carga de minutos de todos los jugadores y por eso está “abierto” a hacer varios cambios ante Independiente Santa Fe, este sábado, a las 7:30 p. m, en el estadio El Campín.

“Siempre pensamos en todo el plantel. Hoy tenemos una condición que nos permite tener minutos acumulados y no jugamos torneo internacional. Hay equipos que tienen partidos aplazados y otros que les quedan torneos internacionales y que no les permite hacer una puesta a punto y reforzarse”, declaró en rueda de prensa.

“Vamos a ir partido a partido, tenemos que pensar en la periodización y las cargas acumuladas en los jugadores, pero primero tenemos que pensar en Santa Fe. El tema fisiológico también lo tenemos que cuidar. El semestre pasado (Edwin) Herrera era el que más minutos tenía y se lesionó y lo perdimos mucho tiempo. Eso es algo que debemos considerar, porque el tema fisiológico está en un campeonato como el nuestro”, complementó.

El DT explicó que ellos no pueden decidir en qué momento borrar las tarjetas amarillas para que los jugadores apercibidos lleguen bien a las finales.

“Estamos abiertos a todo. Necesitamos llegar de la mejor manera a los cuadrangulares. No puedo responder lo de las amarillas, nosotros no decimos eso, lo decide el mismo juego. En este mundo de apuestas, de circunstancias, no se puede inclinar a eso porque estuviésemos desfavoreciendo el juego”, manifestó.

Aunque no quiso ahondar en el tema, el timonel se refirió a la sanción de dos fechas que recibió Joider Micolta por la fuerte infracción a Guillermo Paiva, la cual lesionó al paraguayo.

“El partido de América quedó atrás. Ahora jugamos con Santa Fe. El club tiene sus abogados, que saben mucho de leyes y ellos se encargan de ese tema, no debo ser yo el que opine, pero a uno le gusta la equidad y el equilibrio”, aseguró.

El venezolano habló de los casos puntuales de Jhon Lerma, Andrés Colorado, Marco Pérez y Yani Quintero, quienes no han visto casi actividad este año.

“(Jhon) Lerma está en una readaptación. (Andrés) Colorado semanas pasadas tuvo una pequeña molestia en la rodilla. Marco (Pérez) tiene tres semanas que volvió porque desde que fuimos a Tunja tuvo un problema en el tobillo y tuvo la necesidad de recuperarse al 100% y está a la par de los jugadores”, explicó.

“Estamos dándole la mejor preparación a todos, no solo en lo individual, sino en lo colectivo porque la misión es llevarlos bien a todos para los cuadrangulares. Yani Quintero también está bien, pero que estén aptos en lesiones no quiere decir que estén bien futbolísticamente”, añadió.

El DT afirmó que ve al equipo bien y que no ve al grupo “relajado” porque ya están clasificados.

“Yo no creo que haya verdades absolutas, todos clasifican de una forma. Eso está en la actitud y el comportamiento de cada uno. Hay algo que es en una realidad y es el desgaste. Queremos sacar lo mejor de todos, con una buena preparación. Ese es el desafío que nosotros tenemos”, manifestó.

“Las fábulas urbanas uno sabe que existen, pero uno las deja a un lado. Nosotros estamos trabajando para ser campeones. No tenemos ningún tipo de temor, porque todo lo que genere Junior siempre se prefiere hablar de otras cosas y no de fútbol”, agregó.

El orientador volvió a decir que solo se centra en el juego de sus dirigidos y aseguró que trabajan en mejorar la contundencia.

“A mí me gusta hablar de fútbol, pero mis gustos no son los de los demás. Si bien el equipo no ha metido la pelota, sigue creciendo, no ha decrecido, los rivales también juegan. Consideramos que en las tres facetas (victoria, empate y derrota) hemos sido un buen equipo”, señaló.

“Queremos mejorar la contundencia de local, pero sabemos que eso va a llegar, porque cuando uno trabaja con seriedad el fútbol te lleva a ello. La Champions nos dejó lecciones, goles de centrales, de laterales, en el fútbol hay creatividad, no hay una ciencia exacta. Queremos llegar de la mejor manera a los cuadrangulares”, comentó.

El técnico habló sobre Miguel Agámez, y si bien no descartó que le dé minutos en el siguiente partido, dijo que hay que ir con calma con el joven futbolista.

“(Miguel) Agámez está como todos. Llegó hace poco de la selección Colombia. Él pasó todo el mes de diciembre, enero, febrero con la selección. Apenas llegó y le dijimos que agarra cinco días de descanso. No queremos que pase lo mismo que Jordan (Barrera) y se pueda lesionar. Recién está con nosotros estos días, queremos ponerlo, pero todo tiene un tiempo para hacerlo. No podemos complacerlos a todos porque el fútbol solo tiene espacio para once en la cancha. Tiene 15 años y cumple apenas 16 este mes”, analizó.

“Sabemos que será un jugador que va a llegar lejos, que será de exportación. Queremos construir con las selecciones Colombia. Hay que explicar los motivos por los que no ha jugado. Así la gente puede tener una perspectiva diferente. No son decisiones caprichosas”, apuntó.

El venezolano se refirió al encuentro ante Santa Fe y declaró que van con la misión de hacer otro buen partido en la altura.

“Como a todos los rivales lo conocemos, tiene necesidad. Se está jugando la clasificación. No puedo ponerme en función de descriptor del rival, porque uno no puede advertir, no puedo decir sus debilidades en público. Creemos que podemos hacer un buen partido, hemos competido en la altura y queremos volver a demostrarlo. En la altura nos hemos atrevido a jugar y con esa misma ganas vamos a ir”, enfatizó.

Por último, César Farías comentó acerca de la lesión de Harold Rivera.

“Hablé con Harold (Rivera). Llegó con mucho ritmo futbolístico. Jugó 53 partidos y se lesionó en el campo como todos vieron. La operación no tuvo los resultados esperados y como los estudios demoran un tiempo, no se quiere decir un diagnóstico errado y se está esperando para que pueda volver”, concluyó.