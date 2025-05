No hay duda que Bryan Castrillón ha sido uno de los futbolistas más regulares de Junior a lo largo de este semestre. En 13 partidos disputados lleva un total de cuatro goles en la Liga, números que lo tienen como uno de los goleadores del equipo.

El deportista le atribuye este buen rendimiento a todo el trabajo que han venido haciendo desde el pasado mes de diciembre.

“Nosotros tuvimos una buena pretemporada, estamos preparados física y mentalmente para lo que se viene. En lo personal me siento bien para lo que viene y estamos listos para el inicio de los cuadrangulares. El trabajo que venimos haciendo grupal es clave. El equipo hace caracterizar a las individuales. Hemos trabajado desde diciembre y eso se ve reflejado en la cancha””, afirmó en rueda de prensa.

El extremo dijo que no hay que adelantarse y pensar en los cuadrangulares semifinales porque todavía hay partidos de la fase regular.

“Todavía no debemos de hablar de los cuadrangulares, debemos pasar todo lo que viene. Para mí no hay un equipo mixto, acá todos podemos jugar. Todos estamos luchando por ganarnos nuestro lugar”, señaló.

El antioqueño también se refirió a la razón por la que no ha hablado mucho con los medios de comunicación este año.

“Soy un jugador que trata de hablar lo menos posible con la prensa. No es que me guste, solo que me gusta hacer lo mío callado y trabajar”, comentó.

Sobre Santa Fe, su rival el próximo sábado, a las 7:20 p. m., en el estadio El Campín, dijo: “El tema de la altura este semestre lo hemos ido cambiando, hemos conseguido triunfos y empates. Nos hemos preparado para cualquier clima y cancha y esperamos el sábado poder ganar. Santa Fe necesita los puntos, creo que saldrá a proponer el partido. Debemos ser inteligentes, jugar bien, van a querer ganar, tenemos que estar bien físicamente para contraatacar y poder ganar”

Por último, Bryan Castrillón aseguró que no hay ningún bache en el equipo por los últimos resultados que ha conseguido el onceno rojiblanco.

“No sé de qué bache hablan. Hemos perdido un partido y otro lo empatamos. Santa Fe es un buen equipo, pero no hay bache, siempre queremos ganar, pero esto es parte del fútbol”, concluyó.