Portugal no acogerá la final del Mundial 2030, será en España o Marruecos

El coordinador de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030, António Laranjo, indicó este martes que el país luso no acogerá la final del torneo, por lo que será en España o Marruecos.

“Portugal no tiene ese estadio (con capacidad para, al menos, 80.000 localidades), no va a hacer inversiones para ampliar la capacidad de los estadios, lo que significa que Portugal no va a tener la final del mundial”, dijo Laranjo en la ceremonia para presentar la visión, el logo y los embajadores de la candidatura, celebrada en la Ciudad del Fútbol en Oeiras, en las afueras de Lisboa.

Laranjo fue preguntado por la posibilidad de que el Santiago Bernabéu acoja la final, a lo que respondió que es un campo “magnífico” con capacidad y uno de los lugares "que ciertamente será indicado como posible" para albergar el último partido del Mundial u otros encuentros.

“Es uno de los estadios que ciertamente integrará nuestra candidatura como posible estadio para acoger una final, porque tendrá ciertamente la capacidad para ello”, remarcó Laranjo.