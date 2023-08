Otra figura al Manchester City de Guardiola: fichan a Jeremy Doku

“Este es un gran día para mí, tanto personal como profesionalmente. El City es el mejor equipo del mundo”, dijo Doku, que ha sido internacional en catorce ocasiones con Bélgica.

“Soy un jugador joven, con mucho que aprender y mejorar. Trabajar con Pep (Guardiola) y con estos grandes jugadores me va a hacer mucho mejor futbolista, estoy seguro de ello. Ver al City la temporada pasada fue increíble. Ganar el triplete es lo más difícil del fútbol y lo consiguieron”, añadió el belga.

"I'm very excited, I can't wait to start!" @JeremyDoku's first City interview!