Luis Fernando Suárez sale de la selección de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) destituyó este jueves al colombiano Luis Fernando Suárez como seleccionador absoluto tras dos años en el cargo y en medio de críticas de la prensa y la afición a su desempeño.



"En un votación reñida de 6 a 5 se tomó la determinación por parte del Comité Ejecutivo de que Luis Fernando Suárez no siga como técnico", declaró a los periodistas el secretario general de la FCRF, Gustavo Araya.



La decisión fue tomada en una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la FCRF horas después de haber recibido a Suárez para conocer su informe acerca del desempeño de la selección de Costa Rica en la Copa Oro de la Concacaf.



Araya aseguró que el presidente de la FCRF, Rodolfo Villalobos, se comunicó con Suárez para informarle de la decisión tomada y que los pasos a seguir en cuanto al monto a pagar por la rescisión del contrato los llevará a cabo el departamento legal de la entidad.



Justo antes del Mundial de Qatar 2022, disputado en diciembre pasado, la Federación le renovó el contrato a Suárez por cuatro años.



Los malos resultados de Costa Rica en el Mundial, incluida las goleadas recibidas ante España (7-0) y Alemania (4-2), así como el pobre desempeño en el 2023 en partidos amistosos, la Liga de Naciones y la Copa Oro, ocasionaron múltiples críticas de la prensa y la afición.



Suárez estuvo dos años en el cargo con un saldo de 17 victorias, 7 empates y 12 derrotas. Tres de las victorias fueron ante el combinado de Martinica en la Liga de Naciones y la Copa Oro, sin embargo esa selección no está afiliada a la FIFA.



La salida de Suárez era inminente, según lo habían expresado algunos federativos en días recientes, lo único que estaba por definir era cuándo, ya que el próximo mes asumirá funciones un nuevo Comité Ejecutivo de la Federación.



Una parte de los federativos actuales apostaba por la salida inmediata de Suárez, mientras que otra pensaba que lo mejor era que la decisión la tomara el próximo Comité Ejecutivo.



Suárez se va de la selección de Costa Rica con la clasificación al Mundial de Qatar 2022 en una repesca ante Nueva Zelanda como mayor logro.



En la historia quedará la goleada 7-0 ante España como la peor derrota de Costa Rica en un Mundial.



Al mando de Suárez Costa Rica tampoco pudo clasificar al "final four" o ronda final de cuatro equipos de la Liga de Naciones de la Concacaf, y en las dos Copa Oro que dirigió (2021 y 2023) el equipo quedó fuera en los cuartos de final.



El nuevo seleccionador de Costa Rica posiblemente sea elegido por el próximo Comité Ejecutivo de la Federación.