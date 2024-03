“Hoy el deporte en Colombia es una cenicienta”: Álex Cujavante

Uno de ellos es el ex patinador Álex Cujavante. “Llevamos tres ministras de Deporte en año y medio. ¿A qué lleva esto? A que realmente nosotros como deportistas, y a cualquier persona que entienda que el deporte es una herramienta de transformación social, creamos que al deporte no se le está brindando la importancia que se debe”, expresó Cujavante en diálogo con EL HERALDO.

El múltiple campeón mundial de patinaje no comparte la visión de Petro, quien que no ve bondades en la transición de Coldeportes a Ministerio.

“Es que el cambio a Ministerio del Deporte, en su génesis, fue brindarle más recursos al deporte, porque el deporte no solamente es un hecho, como él de pronto hacía referencia, de lograr títulos, de que los deportistas obtengan clasificaciones olímpicas y resultados. No, el deporte va más allá. El deporte, por supuesto, unifica familias, saca de la violencia los estratos sociales más bajos, y una vaina que es trascendental, nos entrega valores”, comentó Cujavante.

“En mi opinión como atleta, como una persona que conoce la importancia del deporte, no es que el presidente esté errado, sino que no está viendo más allá de lo que realmente es la importancia del deporte nacional. Tenemos en los últimos años unos títulos obtenidos que nos enorgullecen como colombianos: Caterine Ibargüen, Mariana de Pajón, Rigoberto Urán, Nairo Quintana. De hecho ellos mismos firmaron una carta hace poquito preguntándole al presidente qué está pasando con los recursos del Ministerio y qué está pasando en la forma en que están trabajando”, agregó.

Petro emitió sus críticas a la creación de esta cartera, en medio de la posesión de Luz Cristina López, la nueva ministra de Deporte.

“Entre más ladrillos se contraten, más corrupción hay, creemos que el deporte es el estadio, la infraestructura, pero no puede ser la prioridad”, comentó Petro durante su discurso.

Son palabras que Cujavante no ve con buenos ojos. “Invertir en infraestructura deportiva es una garantía de que ese joven que está en el vicio, que ese joven que no está esparciendo su recreación sanamente, aprovechando su tiempo libre, salga de ahí. Es como la dice la constitución que él tanto defiende, es precisamente para esa inversión”, declaró Cujavante.

“Si el Ministerio –continuó Cujavante- ya está hecho y se llegó a Ministerio para poder fortalecer todos esos objetivos misionales, ¿para qué vamos a echar atrás? Entonces, el verdadero mensaje que nosotros debemos decirle al gobierno nacional en este momento es: señor presidente, cambiamos al Ministerio del Deporte porque Colombia cree en el deporte, porque cada vez que un colombiano, cada vez que un deportista lleva su bandera a lo más alto, se siente orgullo patrio. No podemos llevar el conflicto que está atravesando el país, no podemos llevar la coyuntura en la cual hoy está gobernando el país. Si los recursos están para ser invertidos de manera diligente, de manera objetiva, entonces permita que esos recursos lleguen realmente al deporte”.

“Para los colombianos el deporte es un orgullo patrio y no podemos dejarlo a un lado. Cada vez que un deportista nuestro se monta al podio o va con orgullo a representar el país, lo primero que dice es: ‘yo soy un héroe sin un arma’. Eso no podemos olvidarlo si es que estamos buscando la verdadera paz”, añadió.

Cujavante, que se retiró hace seis meses del patinaje para dedicarse de lleno a sus estudio de derecho (se encuentra en quinto semestre en la Universidad de la Costa), piensa que sí se requiere mucha infraestructura deportiva en Colombia y que los órganos de control tienen que hacer su trabajo para evitar la corrupción.

“Pero no me diga a mí que hacer canchas, hacer escenarios deportivos, hacer edificaciones que construyan una nación hacia los jóvenes y cumplir una ley constitucional, está mal. Aquel que piense que el deporte no es herramienta de transformación social, no está viendo la gran dimensión que tiene el deporte en nuestra nación”.