La noche en que Once Caldas recuperó protagonismo internacional tuvo un nombre propio: Dayro Moreno. Con dos goles frente a Huracán en Buenos Aires, el delantero tolimense no solo aseguró la clasificación del club manizaleño a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, sino que se consolidó como máximo artillero histórico del fútbol colombiano, llegando a 370 tantos como profesional a sus 39 años.

La hazaña repercutió más allá de Manizales. En Argentina, la prensa resaltó su jerarquía en un torneo que durante años había sido esquivo para Once Caldas. Y en Colombia, la actuación encendió un viejo debate: ¿merece Dayro otra oportunidad en la Selección?

Uno de los primeros en alzar la voz fue Carlos Valderrama. “¿Será que ahora sí lo llaman para la Selección Colombia? Merecido”, escribió el ex capitán tricolor en su cuenta oficial de X, dirigiendo el mensaje de manera indirecta al técnico Néstor Lorenzo.

Será que ahora si lo llaman a selección Colombia merecido — Carlos Valderrama (@PibeValderramaP) August 20, 2025

No es la primera vez que el ‘Pibe’ lo respalda públicamente. Meses atrás, cuando coincidieron en un aeropuerto, Valderrama lo saludó con la espontaneidad de siempre: “¡Hey, loco! Ya no tienen excusas para no llamarte a la selección”. Su insistencia es un sentimiento compartido, por una parte, de la afición, que ve en el goleador un símbolo de constancia y pasión por el juego.

Dayro, sin embargo, se mantiene enfocado en el presente. Tras el triunfo, recalcó que la prioridad está en el grupo: “El resultado que nos llevamos es muy importante porque en el torneo local no veníamos bien. Es un resultado importante en lo grupal y en lo personal, contento porque soy el goleador”.

Además, también tuvo palabras de gratitud: “Muchas gracias a mis hijas, a mi familia, a toda esta hinchada, a los directivos y el cuerpo técnico, a todos porque esta es una familia muy grande en el Once Caldas”.

Con la mirada puesta en lo que viene, el delantero dejó clara su fórmula: disciplina y amor por la camiseta. “Eso es sacrificio, el trabajo. Todos los días me levanto con esa ilusión de seguir haciendo historia y más con esta camiseta que amo tanto”, manifestó. Mientras la Selección se prepara para la próxima convocatoria y Lorenzo apunta a delanteros más jóvenes como Jhon Jáder Durán o el ‘Cucho’ Hernández, Dayro sigue marcando diferencias y sumando argumentos.