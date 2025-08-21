El pasado domingo 17 de agosto un reconocido neorocirujano y maratonista argentino fue atacado por cinco perros de raza pitbull mientras hacía ejercicio en una zona turística de la provincia de Mendoza.

Pexels Imagen de referencia de un perro pitbull.

El especialista Fabian Cremaschi, de 59 años, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía que se había tomado minutos antes del ataque canino. En la imagen se le ve entrenado en el perilago del embalse Potrerillos.

En ese momento su esposa y algunos amigos estaban participando en la carrera ’Kumen Series’, que al parecer se estaba realizando en el mismo sector.

Lo que iba a ser una jornada entretenida, de actividades que benefician la salud física y mental, terminó en una tragedia que por poco le cuesta la vida al neorocirujano. Mientras estaba entrenando, cinco perros pitbull atacaron a Fabian Cremaschi, provocándole graves heridas en diferentes partes del cuerpo.

Por fortuna, en el lugar había muchas personas que no dudaron en intervenir para evitar que los perros continuaran con el ataque y llevaron al médico hasta un centro asistencial cercano, incluyendo a los organizadores de la carrera ’Kumen Series’ y los dueños de los caninos.

“Después de un momento difícil, siempre llega el momento de agradecer. (...) Gracias a la ayuda inmediata de muchísima gente hoy puedo contarlo, literalmente”, escribió Cremaschi en su publicación de Instagram.

El neorocirujano agradeció a los responsables de la carrera en la que participaba su esposa. “A pesar de que yo no era corredor, se acercaron a ayudarme, a contenerme y a darme todo su apoyo”, sostuvo.

Fue llevado al Hospital Central de Mendoza, donde recibió atención en el área de traumatología. Hasta el centro médico llegaron sus amigos corredores a expresarle su apoyo y solidaridad.

“Durante toda la tarde recibí mensajes de apoyo, llamados y muestras de cariño de amigos y familiares que me emocionaron profundamente”, indicó el especialista.

También agradeció a los dueños de los perros: “En un momento tan duro se hicieron responsables y me llevaron lo más rápido posible al centro de salud”, dijo.

Tras recibir una rápida atención, Fabian Cremaschi fue estabilizado y ya se encuentra en recuperación de las heridas que sufrió en el ataque.

“Me siento muy afortunado y agradecido. En medio de un accidente tan inesperado y doloroso, descubrí la enorme red de solidaridad, amistad y humanidad que me rodea. A todos y cada uno: ¡muchas gracias!“, concluyó en su mensaje.