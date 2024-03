El tenista Adriá Soriano consigue su primer título con la camiseta tricolor

El tenista colombo-español de 24 años, Adriá Soriano, se coronó campeón del M25 de Loule, en Portugal, logrando su primer título con la camiseta tricolor.

Leer también: “Intentan sabotear”: gobernador de Antioquia tras donación del Clan del Golfo

Luego de su buena actuación en la pasada Copa Davis, cuando debutó con Colombia, el tenista cumplió con el tour de torneos en Europa.

En el duelo por el título en Portugal venció al francés Jules Marie, con parciales de 6-3 y 6-2, cerrando una buena semana con un promedio de primeros servicios acertados.

“Ganar la primera final después de dos intentos es una alegría muy grande, especialmente hacerlo como colombiano, algo que me hacía ilusión, venía luchando por lograrlo. El partido estuvo siempre bastante a mi favor, todo lo que he venido trabajando en los últimos meses, son cosas que me ayudaron hoy”, dijo el campeón, desde Portugal.