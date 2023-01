El equipo de jugadores sin contrato

El barranquillero Alexander Mejía también aparece entre los jugadores que buscan equipo para 2023. Con pasado en Atlético Nacional, el volante, de 34 años, aún no ha podido estampar la firma en un nuevo contrato. Ha estado sonando con fuerza para llegar al Once Caldas, pero aún no se ha concretado nada.

Así como Mejía también están futbolistas como Cristian Higuita —con pasado en Junior—, Alex Castro, el venezolano Yohandry Orozco, Daniel Hernández, y más reconocidos como José Heriberto Izquierdo y Giovanni Moreno, este último sin actividad desde que Atlético Nacional decidió no renovarlo cuando salió campeón a finales del primer semestre de 2022.

Pero si en el medio hay jugadores de renombre, en el ataque hay tres jugadores que piden pista, o más bien minutos, para demostrar que siguen estando vigentes. Uno de ellos, Teófilo Gutiérrez. El barranquillero, campeón con Junior y el Cali, salió del cuadro azucarero y sigue buscando destino. Ha intentado por todos los medios volverse a vestir de rojiblanco, pero no ha logrado su cometido. Se rumora que podría llegar a clubes como Santa Fe, Bucaramanga y Unión, pero no hay nada concreto.

En la misma situación está Michael Rangel, también con pasado rojiblanco y que salió hace poco por indisciplina del Deportes Tolima, y Ayron del Valle, reconocido en el FPC, tras su paso por equipos como Millonarios, América, Once Caldas, entre otros.

Con esos jugadores sin contrato se podría hacer un once titular de respeto con ‘Chipi Chipi’ Castillo en el arco; Santiago Arias como lateral derecho; Jherson Vergara con Hernán Pertuz en defensa y Edwin Velasco por el lateral izquierdo. En la primera línea de volantes estarían Alexander Mejía junto a James Sánchez, acompañados más adelante con José Heriberto Izquierdo y Giovanni Moreno. En punta se ubicarían Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel.