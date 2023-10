El barranquillero Alexander Mejía se graduó como técnico

“Todas esas horas las invierto en seguir creciendo, en seguir fortaleciendo la carrera y opto por estudiar, por adelantarme y que esta profesión siga creciendo, que nos nutramos más de lo que sabemos hacer”, dijo Mejía en el programa Blog Deportivo de Blu Radio, luego de recibir la 'Licencia Pro' que lo certifica como entrenador.

En la conversación, el volante agregó que su idea de estudiar también es una forma de retribuirles a los grandes técnicos que ha tenido en su carrera.

"Afortunadamente tuve grandes entrenadores: el ‘Pecoso’ Castro, Édison Umaña. Tuve un montón de técnicos que me ayudaron en mi momento de juventud a tomar las mejores decisiones y en eso me encontré con Juan Carlos Osorio, rápidamente desarrollé lo que él quería y explotar en mi posición grandes virtudes que quizá no las había tenido”, aseveró Mejía.

En su cuenta de Instagram, Mejía compartió varias fotos con el diploma, acompañadas del mensaje: "No hay nada que te impida alcanzar tus metas. Solo tú. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo", etiquetando a Universidad de San Buenaventura Cali.