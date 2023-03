Egan Bernal, entre los protagonistas latinoamericanos de la Vuelta a Cataluña

"El tiempo dirá si estoy listo. Si no estoy bien es mejor no ir", puntualizó. Además, Bernal no descarta participar en la Vuelta a España.

"Habrá mucha pelea por la general. Estar en esa lucha va a ser importante para nosotros", explicó Carapaz a este lunes antes del inicio de la primera etapa de la Volta, con salida y final en Sant Feliu de Guíxols (Girona).

"Este año será una vuelta dura, muy bonita. Los puertos nos vienen muy bien", dijo sobre el hecho de que el recorrido tenga tres finales en alto.

En la edición del año pasado, Carapaz se quedó a tan solo 16 segundos en la general de Sergio Higuita, el vencedor. Junto al colombiano ofreció la escapada más épica de los últimos tiempos en la Volta, de 133 kilómetros. Este duelo no se podrá repetir a causa de los problemas de salud que ha tenido Higuita tras la disputa de la Strade Bianche.

"Venimos con un equipo muy bueno y tenemos ganas de empezar. A pesar de que para mí ha sido un inicio de año difícil, creo que llego en buena forma", desveló Carapaz antes de afrontar una semana en la que está destinado a ser protagonista.