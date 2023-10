Conpenhague 1, Bayern Múnich 2: los alemanes sufren para remontar

Un par de tiros lejanos de Kimmich y Sané fue el escaso bagaje del campeón alemán en una primera parte en la que el Copenhague no sufrió. E incluso metió miedo en alguna salida rápida, aunque desperdició un par de opciones prometedoras.

El paso por los vestuarios no despertó tampoco al equipo alemán. Al contrario, en una jugada muy bien elaborada del Copenhague, Gonçalves dejó frente al portero a Achouri. Tras varios rebotes, el balón le quedó a Lerager, que de volea en semifallo batió a Ulreich.

El Bayern no reaccionaba. Tampoco desde el banquillo Tuchel, pese a que su equipo no conseguía crear ocasiones claras y el Copenhague no pasaba apuros.