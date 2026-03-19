Este jueves se efectuará el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay, desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y las reacciones podrán seguirse en vivo a través de las redes sociales de EL HERALDO.

El equipo barranquillero quedó ubicado en el bolillero 3, lo que anticipa un grupo exigente, ya que deberá enfrentarse a un cabeza de serie del bombo 1 —donde figuran potencias como Flamengo, Palmeiras o Boca Juniors— y a un rival del bolillero 2, además de otro del bombo 4.

Junto a Junior, Colombia contará con otros tres representantes: Santa Fe, también en el bolillero 3, y Deportes Tolima e Independiente Medellín, que estarán en el bolillero 4 tras superar fases previas.

Los 32 equipos serán distribuidos en ocho grupos de cuatro clubes cada uno. Cada equipo disputará seis partidos (ida y vuelta), con inicio el 7 de abril y cierre el 28 de mayo.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que los terceros tendrán una segunda oportunidad en los playoffs de la Copa Sudamericana.

El reglamento establece que no podrá haber dos equipos del mismo país en un mismo grupo, salvo que uno de ellos provenga de fases previas, como ocurre con algunos clubes del bolillero 4. Es decir, Junior se podría enfrentar con Santa Fe o Tolima, que vienen de esas etapas iniciales.

El sorteo se realizará de manera progresiva: primero se ubicarán los cabezas de serie, luego los equipos del bolillero 2, posteriormente los del 3 —donde aparece Junior— y finalmente los del 4.

Para Junior, el sorteo marcará el punto de partida de un nuevo desafío internacional, con la ilusión de superar la fase de grupos y volver a ser protagonista en el continente.

La ubicación en el bolillero 3 lo obliga a prepararse para enfrentar rivales de peso desde el arranque, en una competencia que no da margen de error.

La hoja de ruta está a punto de definirse. El sueño continental ya tiene fecha para empezar a escribirse.