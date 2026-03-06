La selección de Bolivia llega a la recta final de su preparación para el partido contra Surinam correspondiente a la repesca intercontinental para el Mundial de 2026 con la convicción de que debe ajustarse al libreto táctico que mejor interpretan sus principales figuras: Miguel Terceros, Enzo Monteiro y Ramiro Vaca.

A falta de 20 días para el reto ante Surinam, el seleccionador boliviano, Óscar Villegas, tiene claro que la nómina no tendrá “demasiados misterios”, pues se basará en “los que han estado en el proceso” clasificatorio al Mundial que se disputará este año en Canadá, México y EE. UU.

Bolivia obtuvo el pase a la repesca tras quedar séptima en las eliminatorias suramericanas, con un último partido en el que venció por 1-0 a Brasil en septiembre pasado.

En el camino recorrido desde entonces, la Verde disputó siete amistosos en los que logró un triunfo por 0-1 ante Jordania y un empate a uno con Panamá, mientras que cayó ante Rusia por 3-0, Corea del Sur (2-0), Japón (3-0), Perú (2-0) y México por la mínima cuenta.

Villegas justificó en su momento que los resultados no fueron favorables porque no pudo contar con todos los titulares habituales para los amistosos que, no obstante, le sirvieron para ver en cancha a algunas “variantes” ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar.

Antes de partir a México, la Verde tendrá una última prueba en un amistoso ante Trinidad y Tobago en la que el seleccionador espera contar con la mayoría de sus convocados para la repesca.

El desgarro sufrido por el guardameta Guillermo Viscarra en un partido de Copa Libertadores con su club, Alianza Lima, causó preocupación en el plantel técnico de la Verde, aunque su recuperación fue alentadora.

Por esto, se prevé que una vez más Villegas deba elegir entre Viscarra y el experimentado portero Carlos Lampe, del Bolívar, disputa a la que también podría ingresar el joven arquero Gerónimo Govea, del Montevideo Wanderers uruguayo.

Otro experimentado que posiblemente sea llamado es el defensor y capitán Luis Haquin, del Al-Tai saudí, y de la nueva camada de jugadores, es probable que sea incluido el también zaguero Lucas Macazaga, del Leganés español.

Las esperanzas de gol para Bolivia están puestas en Miguelito, que quedó segundo en la tabla de artilleros de la eliminatoria suramericana junto al colombiano Luis Díaz, ambos con 7 anotaciones, una menos que el argentino Lionel Messi.

Además de Miguelito, compañero del brasileño Neymar en el Santos, está Monteiro, que hace unos días debutó con el Chungbuk Cheongju, de la segunda división coreana.

También fue muy esperado el retorno del centrocampista Ramiro Vaca, quien tuvo que cumplir una sanción de ocho meses por un dopaje por “contaminación cruzada”.

Vaca volvió a la cancha en enero y ese mismo mes fichó por el Wydad AC marroquí, en el que ya empezó a destacar.

Quien no ha ocultado su deseo de ser convocado a la Verde es su goleador histórico, Marcelo Martins Moreno, que recientemente salió de un retiro de casi dos años para sumarse al Oriente Petrolero boliviano.

El ‘Flecheiro’, que jugó seis jornadas de las eliminatorias al Mundial de 2026 sin anotar goles, se despidió de la selección en noviembre de 2023 y del fútbol profesional en abril de 2024.

Villegas aseguró hace poco que habló con Martins, de 38 años, y le dijo que la Verde “requiere de jugadores en muy buenas condiciones físicas, técnicas y tácticas” y que la “única fórmula” para estar en la selección es “que llegue a un 100 %”.

El ganador del encuentro entre Bolivia y Surinam deberá medirse con Irak por el ansiado cupo al Mundial 2026.

De lograrlo, Bolivia volverá a una Copa del Mundo después de 32 años, ya que la única y última vez que estuvo en el certamen por mérito propio fue en el disputado en EE. UU. en 1994, tras una mítica campaña liderada por el español Xabier Azkargorta.