Causaron revuelo sus palabras. Ruud Gullit, legendario ex jugador neerlandés, que brilló con el AC Milan de Arrigo Sacchi y la selección de su país en los 80 y principios de los 90, aseguró que el fútbol actual le provoca más bostezos que emociones.

“He decidido dejar de ver fútbol. Ya no disfruto de nuestro deporte. Vi el Arsenal vs. Chelsea, ¡qué partido de fútbol más horrible! Veo jugadores intentando crear saques de esquina, intentando crear saques de banda, veo recogepelotas listos para darles toallas a los jugadores. El fútbol se ha vuelto horrible. Espero que este no sea el camino que estamos tomando”, comentó Gullit en diálogo con el programa Rondo, de Ziggo Sport.

“Estoy esperando a jugadores que vuelvan a enfrentarse a defensas. ¡Echo de menos la alegría! Ya no disfruto del fútbol”, agregó el mediapunta que jugaba con una melena ensortijada.

Para Gullit, de 63 años de edad, el balompié de hoy en día carece de gambeta, atrevimiento y magia. Considera todo muy plano y rutinario.

“¿Dónde están los jugadores regateando? ¿Dónde están los jugadores con pelotas? ¿Por qué todos se dedican sólo a pasar la pelota? ¡Pasan! ¡Pasan! ¡Pasan! ¡Pasan! ¡Pasan!”, criticó el Balón de Oro de 1987.

‘El Tulipán Negro’, como lo apodaban, piensa que desde el punto de vista físico, el fútbol no tiene reparos, pero opina que le hace falta mayor habilidad y diversión.

“Todos están en forma y pueden correr y defender. Necesitamos desesperadamente jugadores que puedan superar a alguien”, dijo.

“Es horrible de ver, espero que no se convierta en una tendencia”, añadió.