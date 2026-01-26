El América de Cali continúa armando su plantel para este primer semestre de la Liga BetPlay, que ha comenzado con una racha positiva. Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Marlon Torres, Dany Rosero y Yeison Guzmán son las nuevas caras del conjunto.

Además, este lunes el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió levantar la sanción impuesta a Rodrigo Holgado, delantero del América, así como a los otros futbolistas involucrados en el proceso disciplinario abierto por la FIFA, relacionado con la presunta falsedad de documentos para la obtención de pasaportes de Malasia. Esta decisión lo habilita para volver a competir.

A todo eso se le suman las especulaciones sobre la posible llegada del delantero uruguayo José Neris, que se convertiría en el séptimo fichaje del América para este semestre.

Según ‘AS Colombia’, el equipo caleño habría llegado a un acuerdo en los últimos días con Colón de Argentina, que es el dueño de los derechos de José Neris, de 25 años.

El uruguayo viene de jugar en el Montevideo City Torque, con el que marcó 16 goles en 34 partidos. Antes vistió las camisetas de River Plate de Uruguay, Albion Fc, Peñarol y Colón.

Su fichaje en el equipo colombiano sería confirmado en los próximos días.

El América viene de ganarle el sábado 24 de enero al Boyacá Chicó por 1-0, en el estadio La Independencia, victoria con la que el equipo dirigido por David González se consolidó en la parte alta de la clasificación tras dos fechas disputadas.